Concerto per Napoleone a Campoformido
La musica si intreccia con la grande storia della nostra terra nel nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Sabato 25 ottobre a Campoformido, nella Sala Polifunzionale Angelo Geatti (inizio alle 18.00), andrà in scena il Concerto per Napoleone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
GRANDE CONCERTO GRATUITO AL PINCIO – “SANTI E MUSICA PER TUTTI” Domenica 19 ottobre 2025 Ore 18:00 Terrazza del Pincio (Piazzale Napoleone) – Villa Borghese ? Ingresso libero INFO -> Link nei commenti Un evento straordinari - facebook.com Vai su Facebook
Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18:00, alla Terrazza del Pincio (Piazzale Napoleone) a #VillaBorghese si terrà il grande concerto all'aperto “Santi e musica per tutti”. L'evento celebra la #canonizzazione dei primi santi venezuelani: José Gregorio Hernán - X Vai su X
Nei Suoni Dei Luoghi: sabato 25 ottobre a Campoformido il concerto per Napoleone - La musica si intreccia con la grande storia della nostra terra nel nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Da udine20.it
Calamaio di Campoformido ritrovato: l’oggetto usato per firmare il celebre trattato sembrava disperso, ora è conservato al Museo Correr - Si trovava, e si trova, proprio dove doveva essere: al Museo Correr di Venezia. ilgazzettino.it scrive