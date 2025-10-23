Concerto per Napoleone a Campoformido

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La musica si intreccia con la grande storia della nostra terra nel nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Sabato 25 ottobre a Campoformido, nella Sala Polifunzionale Angelo Geatti (inizio alle 18.00), andrà in scena il Concerto per Napoleone. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

