Concerto di Simone Cristicchi a Cascina | 100 biglietti disponibili a prezzo scontato

Cento biglietti con il 25% di sconto per il concerto di Simone Cristicchi ‘Dalle tenebre alla luce’, in programma sabato 8 novembre alle ore 21.00 a La Città del Teatro di Cascina. Una promozione pensata per chi desidera vivere da vicino un viaggio tra musica, parole e riflessioni profonde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Promo speciale #concerto di ROMA 1.11.2025 h 21:00 Biglietto Intero + Vinile: ai primi 50 che acquistano 2 biglietti, in omaggio il vinile "Dalle tenebre alla luce" LINK https://www.ticketone.it/event/simone-cristicchi-dalle-tenebre-alla-luce-auditorium-concili - facebook.com Vai su Facebook

Simone Cristicchi annulla il concerto per un problema di salute/ Ha la paralisi di Bell, di che si tratta - Simone Cristicchi non potrà esibirsi per un po', sui social spiega di dover annullare il concerto perché gli è stata diagnosticata la paralisi di Bell. Scrive ilsussidiario.net

Simone Cristicchi, annullato un concerto: “Ho la paralisi di Bell, mi sto curando” - Firenze, 10 luglio 2025 – Simone Cristicchi annulla il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard in Valle d'Aosta: "È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema ... Riporta lanazione.it

Simone Cristicchi colpito da una paralisi facciale, salta il concerto ma rassicura i fan - Non per capriccio o esigenze artistiche, ma per un motivo profondamente umano: una paralisi di Bell, una condizione improvvisa e debilitante che ... Riporta ilmeteo.it