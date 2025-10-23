Con un coltello minaccia la cassiera | Dammi i soldi Poi la fuga a mani vuote con il complice

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per una rapina tentata in uno stabilimento balneare di Nettuno: i fatti risalgono al giugno scorso e ora, al termine di mirate indagini, i militari della locale Stazione, con il supporto nella fase esecutiva dei colleghi della Stazione di Roma Tomba. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Panico al ristorante di Paternò: entra con un coltello in mano e minaccia i clienti, 40enne denunciato dai Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Paura all’Esquilino: ruba un coltello da macellaio e minaccia una donna in strada https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/22/news/esquilino_minaccia_donna_coltello_piazza_pepe_ambra_jovinelli-424929878/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Entra in un supermercato di Lavagna e minaccia il cassiere con un coltello, poi fugge con l’incasso - In corso le indagini dei carabinieri anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza ... Secondo ilsecoloxix.it

La minaccia con il coltello e tenta di strangolarla - L’ha spintonata contro un muro, l’ha schiaffeggiata, le ha stretto più volte le mani intorno al collo e soprattutto, dopo questi ultimi fatti, lei si è sentita «viva per miracolo». Lo riporta ilmessaggero.it

Armato di un coltello entra in un ristorante e minaccia la titolare per rubare soldi e alcolici - Firenze, 2 ottobre 2025 – Un cittadino nepalese è stato arrestato martedì 30 settembre dai carabinieri di Firenze Rifredi per tentata estorsione, percosse, danneggiamento, resistenza a pubblico ... Segnala lanazione.it