Con l' ultimo weekend di ottobre cambia l' ora | lancette indietro di un' ora torna l' ora solare

Si guadagna un'ora di sonno, si perde un'ora di luce la sera. Nel cuore della notte tra sabato e domenica torna l'ora solare. Domenica le lancette andranno spostate di un'ora indietro: dalle 3 alle 2 di notte. L'unico vero impegno è dunque quello di regolare orologi e sveglie non connesse a una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

