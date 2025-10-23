Dopo la disfatta contro il Psv è tempo di bilanci. Il Napoli e il suo allenatore lo hanno fatto ieri a Castel Volturno appena atterrati, ma altri bilanci attendono gli azzurri. Sabato c’è l’Inter e bisogna recuperare lo smalto perduto. Soprattuto bisogna capire quali siano i motivi che hanno portato ad una catastrofe come il 6-2 rimediato ad Eindhoven. Frattanto c’è qualcosa di diverso dall’anno scorso, qualcosa che non coinvolge solo i calciatori, ma anche il tecnico. Crosetti su Repubblica parla della “regola del due”, secondo cui Conte non ha mai resistito più di due anni in un club, fatta eccezione per la Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Con Conte il secondo anno volano gli stracci. Da Napoli se n’era andato, poi la Juve non quagliò (Crosetti)