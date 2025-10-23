Con California Schemin' James McAvoy debutta alla regia con una storia pazza ma vera di due rapper scozzesi
James McAvoy ha deciso di debuttare alla regia e lo ha fatto con un film che affonda le proprie radici nella terra scozzese. California Schemin’ è tratto da una storia vera, cita Braveheart ma solo perché cerca di distaccarsene, e lo stesso fa con Trainspotting. Era da quando aveva sedici anni che McAvoy sognava di diventare regista, ma ha deciso di assorbire prima gli strumenti necessari da quelli bravi e di evitare di apprendere gli errori da quelli meno bravi. Così, quando la sceneggiatura di Archie Thomson e Elaine Gracie gli si è parata davanti, ha capito che era il momento di buttarsi. A contribuire è stata anche l’assurdità della proposta: due ragazzi scozzesi che si spacciano per rapper americani così da assicurarsi un contratto con qualche etichetta musicale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
