Salerno, 23 ottobre 2025 Il 21 ottobre scorso, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una persona, ritenuta responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio doloso ai danni di un esercizio commerciale della città. Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, il soggetto avrebbe rivolto a un commerciante locale richieste estorsive accompagnate da atti intimidatori, tra cui il danneggiamento mediante incendio del locale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - COMUNICATO STAMPA

