Comunali parte la sfida I meloniani bruciano i tempi | Allarghiamo la coalizione

Ci saranno tutti. Gli inviti sono già partiti. Ci saranno i vertici delle forze politiche della coalizione che con Giorgia Meloni da tre anni governano il Paese e in provincia guidano molti comuni, in testa Arezzo. Il capoluogo da riconfermare nelle urne dell’estate 2026: una sfida che per il centrodestra vale doppio. Fratelli d’Italia chiama a raccolta anche sindaci, eletti, amministratori per "ragionare sui temi, segnare un cambio di passo, e fissare una traiettoria, in un lavoro di squadra". E tra le fasce tricolore attese domani all’hotel Minerva per l’assemblea provinciale post-regionali del primo partito della coalizione, ci sono quelle di Alessandro Ghinelli, Mario Agnelli, Luciano Meoni e Fabrizio Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

