Computer quantistico Google sostiene di aver raggiunto un vantaggio verificabile ma ci sono molti aspetti da chiarire

L’algoritmo Quantum Echoes, eseguito sul chip Willow, sarebbe riuscito a calcolare la struttura di una molecola in un modo impossibile per un computer tradizionale. Ma è davvero la rivoluzione che aspettiamo da tempo?. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Computer quantistico, Google sostiene di aver raggiunto un “vantaggio” verificabile (ma ci sono molti aspetti da chiarire)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Già nel 2019 il chip Sycamore di Google aveva per la prima volta dimostrato la possibilità, per un computer quantistico, di poter eseguire calcoli complessi molto più rapidamente del miglior supercomputer dell’epoca. - X Vai su X

Già nel 2019 il chip Sycamore di Google aveva per la prima volta dimostrato la possibilità, per un computer quantistico, di poter eseguire calcoli complessi molto più rapidamente del miglior supercomputer dell’epoca. - facebook.com Vai su Facebook

Google ha annunciato la creazione di un potente algoritmo per il calcolo quantistico - Si chiama Quantum Echoes e promette calcoli velocissimi e nuovi dati per l’intelligenza artificiale e la ricerca molecolare ... repubblica.it scrive

Il computer quantistico di Google sarebbe 13.000 volte più veloce di un supercomputer. Gli esperti sono scettici - Google fa dichiarazioni roboanti: una tecnica per simulare le molecole mostrerebbe che il suo computer quantistico è 13. Scrive edge9.hwupgrade.it

Primo passo dei computer quantistici nel mondo reale - Il computer quantistico ha fatto il primo passo nel mondo reale grazie al chip quantistico Willow che, secondo Google è riuscito ad analizzare la struttura di una molecola con un livello di dettaglio ... ansa.it scrive