Computer quantistico Google sostiene di aver raggiunto un vantaggio verificabile ma ci sono molti aspetti da chiarire

Wired.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’algoritmo Quantum Echoes, eseguito sul chip Willow, sarebbe riuscito a calcolare la struttura di una molecola in un modo impossibile per un computer tradizionale. Ma è davvero la rivoluzione che aspettiamo da tempo?. 🔗 Leggi su Wired.it

