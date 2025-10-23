Competenze trasversali l’IIS Perito-Levi di Eboli è punta di diamante nella formazione d’eccellenza

L’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli, guidato dal dirigente scolastico Laura Maria Cestaro, si conferma scuola di eccellenza nell'erogazione di una solida formazione umana ed umanistica (lettere, storia, filosofia, latino e greco antico), orientata alla conoscenza profonda e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

L’iniziativa è parte di un ampio progetto di didattica museale e territoriale, che punta sui valori dello sport per sviluppare competenze trasversali e affrontare temi cruciali oggi per scuola e lavoro: educazione emotiva, orientamento, innovazione, sostenibilità e i - facebook.com Vai su Facebook

“La #RegioneFVG ha incluso il tema delle competenze trasversali in tutti i percorsi di formazione permanente che promuove. Un importante valore aggiunto nel mondo del lavoro”. Così oggi a #Trieste l’assessore @alessiarosolen https://tinyurl.com/5h75x24 - X Vai su X

SCUOLA/ Dalle competenze trasversali al curricolo di istituto, c’è un “capitale” da non disperdere - Un volume di Damiano Previtali sulle competenze non cognitive aiuta le scuole a sviluppare le soft skills in accordo con la normativa e la didattica Cercando con una delle più diffuse applicazioni di ... Lo riporta ilsussidiario.net

SCUOLA/ Competenze trasversali, lo spazio di manovra tra modelli Ue e autonomia - Schemi e normative aiutano, l’autonomia deve fare il resto (4) Il Rapporto Draghi sottolinea in più punti ... Riporta ilsussidiario.net

Cosa sono le competenze trasversali e perché sono importanti nella crescita dei ragazzi: parola all’esperta - Le competenze trasversali sono abilità che vanno oltre le conoscenze accademiche e che preparano i ragazzi a gestire le sfide del mondo reale. Da fanpage.it