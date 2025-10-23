Como cede la strada in via Navedano | camion dei rifiuti incastrato nella voragine

Un'improvvisa voragine si è aperta nell'asfalto della strada in via Navedano a Como. Intorno alle 7.45 di questa mattina, 23 otobre 2025, un camion dei rifiuti dell’azienda Aprica è rimasto bloccato a causa del cedimento improvviso della sede stradale. L’asfalto ha ceduto sotto il peso del mezzo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

