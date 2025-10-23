Commosso addio a Matteo | Eri una scia luminosa
Pienissima la grande chiesa di San Francesco ieri nel primo pomeriggio durante la messa funebre per Matteo Ducceschi. La comunità pistoiese, colpita profondamente dall’enormità della tragedia, si è stretta intorno ai genitori e ai familiari nel giorno dell’ultimo saluto al diciassettenne che ha perso la vita sabato 18 ottobre in sella alla sua moto nel tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Dalmazia. Tantissimi i giovani, amici, compagni di scuola, e quanti, facendo parte del mondo scolastico, hanno accompagnato nella sua troppo breve vita la crescita e la formazione di Matteo. Molti gli insegnanti dell’istituto professionale Einaudi, con la dirigente scolastica Claudia Ciocchetti, dove Matteo stava frequentando la 4’ B, indirizzo servizi commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
