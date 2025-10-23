Commissione Affari costituzionali della Camera in missione a Lampedusa | ' ' Eccellente gestione dei flussi migratori' '

"Lampedusa è la frontiera estrema dell’Europa e, al tempo stesso, una delle principali porte d’ingresso al nostro continente. Qui si misura la capacità dell’Italia e dell’Unione Europea di coniugare la tutela dei diritti fondamentali con l’applicazione rigorosa delle norme in materia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it