Commesse e cassiere di Globo entrano in stato di agitazione | Gravi criticità che l' azienda continua ad ignorare

Le commesse e le cassiere dei negozi a marchio Globo, gestito dall'azienda Cosmo Spa, entrano in stato di agitazione con il blocco immediato di tutte le prestazioni straordinarie e supplementari. Lo ha proclamato il sindacato Ugl Terziario, che si occupa dei lavoratori del commercio. Lo stato di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it