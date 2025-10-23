Commesse e cassiere di Globo entrano in stato di agitazione | Gravi criticità che l' azienda continua ad ignorare
Le commesse e le cassiere dei negozi a marchio Globo, gestito dall'azienda Cosmo Spa, entrano in stato di agitazione con il blocco immediato di tutte le prestazioni straordinarie e supplementari. Lo ha proclamato il sindacato Ugl Terziario, che si occupa dei lavoratori del commercio. Lo stato di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Offerte Lavoro Cassiere e barman - personale di sala: Bowling Space, una catena di intrattenimento già presente a Milano San Siro e Cerro Maggiore, apre una nuova sede a Gazzada Schianno, VA, e cerca personale per diversi ruoli tra cui Personale di Sala - facebook.com Vai su Facebook