Commercio e sport doppio bando del Comune di Udine | 100 mila euro per innovazione e inclusione

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Udine arrivano due nuovi bandi dedicati a commercio e sport, con l’obiettivo di sostenere da un lato l’innovazione tecnologica delle imprese cittadine, e dall’altro la promozione dello sport come strumento di inclusione e benessere sociale. In totale, la Giunta comunale mette a disposizione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

commercio sport doppio bandoEsportare fa bene alle imprese. Bando della Camera di commercio - Prenderà, infatti, il via il prossimo venerdì il Bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Rav ... Come scrive msn.com

Doppio bando per l’Appennino. Fondi del Gal a chi investe e innova - Altri due bandi del Gal Appennino Bolognese per beneficiari pubblici e privati, con scadenza il 26 gennaio 2026. Scrive ilrestodelcarlino.it

La Camera di Commercio sostiene ristoratori e imprese con il bando sulla filiera agroalimentare - Cosenza, 29 agosto 2025 – La Camera di Commercio di Cosenza ha promosso un nuovo bando rivolto agli operatori della ristorazione, delle strutture ricettive con servizio di ristorazione, dell’industria ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Commercio Sport Doppio Bando