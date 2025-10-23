Commento al Vangelo di oggi 23 ottobre 2025 | Lc 12,49-53
Meditiamo il Vangelo del 23 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso!» Giovedì della XXIX settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 12,49-53 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Sono venuto a. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Scopri altri approfondimenti
Commento al Vangelo del 22 Ottobre https://paolocurtaz.it/2025/10/molto-2/ - facebook.com Vai su Facebook
Commento al Vangelo di oggi 22 ottobre 2025: Lc 12,39-48 - Meditiamo il Vangelo del 22 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it scrive