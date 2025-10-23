Comics più accessibili Con la Free mobility card niente più ostacoli

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 23 ottobre 2025 – Comics più accessibile grazie a una novità assoluta: la Free Mobility Card, un tagliando che agevola l’accesso prioritario per tutte le persone con disabilità e per le donne in evidente stato di gravidanza, nel rispetto della privacy. L’intenzione dichiarata è quella di assicurare un’esperienza sempre più accessibile, sicura e inclusiva, ai suoi visitatori, secondo i 5 valori distintivi: inclusione, rispetto, gratitudine, scoperta e community. Inoltre, Luccasenzabarriere supporterà i visitatori con disabilità con i propri volontari. Un ringraziamento dall’organizzazione in particolare all’Ortopedia Michelotti che ha messo a disposizione le attrezzature e gli ausili sempre in nome dell’accessibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

comics pi249 accessibili con la free mobility card niente pi249 ostacoli

© Lanazione.it - Comics più accessibili. Con la Free mobility card niente più ostacoli

Approfondisci con queste news

comics pi249 accessibili freeComics più accessibili. Con la Free mobility card niente più ostacoli -  Tagliando che agevola l’accesso prioritario a tutte le persone con disabilità e alle donne in evidente stato di grav ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Comics Pi249 Accessibili Free