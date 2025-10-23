Comeana tragedia sfiorata Masso piomba sull’asfalto Minicar vola fuori strada

Un masso si è staccato dalla collina che circonda via Stazione, a Comeana, ed è piombato sulla strada. Ieri mattina, una Minicar condotta da uno studente di 16 anni, diretto a Carmignano per evitare questo masso che si è trovato davanti, ha sterzato e con l’asfalto scivoloso per la pioggia è finito fuori strada. Erano le 7,30 circa, l’orario dei pendolari e si può dire che lui e altri sono stati miracolati. Oltre al masso sono cadute anche pietre miste alla terra. La Minicar è finita fuori strada, danneggiandosi. Se fosse stata colpita dal masso, un’auto così piccola, per il conducente poteva essere una tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comeana, tragedia sfiorata. Masso piomba sull’asfalto. Minicar vola fuori strada

