Come vestirsi in layering secondo il massimo esperto di layering
Se il layering è una forma d’arte, Spencer Phipps è il Michelangelo della moda maschile. Con il suo marchio omonimo, il designer di Los Angeles sovverte l’estetica americana — camicie di flanella borchiate, jeans con inserti in pelle — con un’ironia giocosa, da strizzare l’occhio a Tom of Finland. Lo stesso approccio anima il suo stile personale: un glorioso miscuglio di maglie da rugby ristrette, scarponi da lavoro distrutti, carpenter pants morbidi e maglie termiche aderenti ai bicipiti, influenzato dalla sua infanzia nella Bay Area e dalle esperienze professionali con grandi nomi europei come Dries Van Noten. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
