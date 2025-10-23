Come vedere la replica di X Factor 2025

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

ELEZIONI 2025 / IL COLLOQUIO | Il sindaco di Rende replica a distanza a Incarnato: «Io mi sono impegnato, basta vedere i numeri del centrosinistra nella mia città». Il nodo Policlinico - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Live show di “X Factor 2025” del 23 ottobre: ospite, concorrenti e dove vedere - Questa sera prendono il via i Live Show di “X Factor 2025”: scopriamo le anticipazioni con l’ospite speciale che darà il via al ... Da alfemminile.com

Dove vedere il primo Live di X Factor 2025, stasera 23 ottobre: quanto dura e dove vederlo in chiaro - Anticipazioni, scaletta, ospite del primo Live di X Factor 2025: ecco cosa succede stasera e dove vedere la puntata in diretta. msn.com scrive

Anticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live - Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. Lo riporta dilei.it