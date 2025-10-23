Come vedere la replica di X Factor 2025

Tutto.tv | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua  diciannovesima edizione  di X Factor Italia in onda su  Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di  Giorgia  alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece  Manuel Agnelli,  Jake La Furia,  Achille Lauro  e  Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle  in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv

come vedere la replica di x factor 2025

© Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

vedere replica x factorAnticipazioni Live show di “X Factor 2025” del 23 ottobre: ospite, concorrenti e dove vedere - Questa sera prendono il via i Live Show di “X Factor 2025”: scopriamo le anticipazioni con l’ospite speciale che darà il via al ... Da alfemminile.com

Dove vedere il primo Live di X Factor 2025, stasera 23 ottobre: quanto dura e dove vederlo in chiaro - Anticipazioni, scaletta, ospite del primo Live di X Factor 2025: ecco cosa succede stasera e dove vedere la puntata in diretta. msn.com scrive

vedere replica x factorAnticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live - Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. Lo riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Replica X Factor