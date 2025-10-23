Il 19 ottobre 2006 Vanessa Ferrari si trovava al comando del concorso generale individuale dei Mondiali di ginnastica artistica dopo due rotazioni. Alla trave, però, la fuoriclasse bresciana cadde dal salto raccolto con un avvitamento e scivolò al secondo posto, trovandosi costretta a inseguire al corpo libero. Al quadrato volò sulle note del Nessun Dorma e riuscì a trionfare, lasciandosi alle spalle la statunitense Jana Bieger e la rumena Sandra Izbasa. Prima e unica italiana a essere incoronata Reginetta della Polvere di Magnesio. Dopo 19 anni e quattro giorni, il 23 ottobre 2025, Angelina Melnikova ha vinto l’all-around iridato per la seconda volta in carriera, a quattro anni di distanza dalla sua prima apoteosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come Vanessa Ferrari, dopo 19 anni. Angelina Melnikova ha vinto i Mondiali con la caduta alla trave: il film è tornato