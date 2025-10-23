Come trovare tirocini ed opportunità lavorative all' estero | l' incontro a Verona

Esperienze professionali all’estero, se ne parla martedì 28 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 nel Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona, in via Macello n.5.Saranno illustrate le modalità per cercare un tirocinio ed altre esperienze professionali in paesi stranieri. Particolare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

