Come sta Marta Bassino | definiti i tempi di recupero Sfuma il sogno Milano Cortina 2026
Rischia di essere finita ancor prima di cominciare la stagione olimpica 2025-2026 di Marta Bassino, vittima di una caduta in allenamento ieri sulle nevi della Val Senales in cui si è procurata un infortunio abbastanza grave. A pochi giorni dalla gara inaugurale della Coppa del Mondo, il gigante di sabato 25 ottobre a Sölden, la sciatrice azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra ed in base alle prime stime dovrà rimanere ai box per circa 4-6 mesi. Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, ha commentato l’esito dell’operazione effettuata nella serata di mercoledì 23 ottobre all’interno della Clinica La Madonnina di Milano: “ L’intervento è andato bene. 🔗 Leggi su Oasport.it
