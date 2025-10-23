Come sta il 13enne caduto dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola
È ricoverato in prognosi riservata il 13enne caduto ieri dal balcone nel Frusinate. Ha fratture alle braccia e alle costole, ma fortunatamente non al cranio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
