Come sta il 13enne caduto dal balcone di casa dopo essere tornato da scuola

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ricoverato in prognosi riservata il 13enne caduto ieri dal balcone nel Frusinate. Ha fratture alle braccia e alle costole, ma fortunatamente non al cranio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

