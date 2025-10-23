Come l'inflazione ha annullato il taglio Irpef per chi guadagna meno di 50 mila euro

L'aumento dell'inflazione degli ultimi anni ha ridotto drasticamente il potere d'acquisto dei contribuenti, facendo sì che il previsto taglio Irpef per i redditi lordi fino a 50 mila euro sia, in molti casi, quasi del tutto annullato dagli effetti del caro prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla crisi della sanità pubblica italiana. Secondo il presidente Nino Cartabellotta, tra il 2023 e il 2025 il Fondo sanitario nazionale è aumentato di 11,1 miliardi di euro, ma l’effetto reale è stato annullato da inflazione e costi - facebook.com Vai su Facebook

Come l’inflazione ha annullato il taglio Irpef per chi guadagna meno di 50 mila euro - L'aumento dell'inflazione degli ultimi anni ha ridotto drasticamente il potere d'acquisto dei contribuenti, facendo sì che il previsto taglio Irpef per ... Segnala fanpage.it

Perché il mini taglio Irpef è un’illusione: l’aiuto al “ceto medio” restituisce solo briciole del salasso fiscale dovuto all’inflazione - Il mini taglio Irpef restituisce solo una piccola parte dell'aumento della pressione fiscale subito dai lavoratori negli ultimi anni ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

L’inflazione sale al 2,2% nell’Eurozona a settembre. I mercati non si aspettano un taglio dei tassi Bce - L’inflazione nell’Eurozona a settembre è salita al 2,2%, dal 2% di agosto, secondo la stima preliminare di Eurostat. Da milanofinanza.it