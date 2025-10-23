Come l'inflazione ha annullato il taglio Irpef per chi guadagna meno di 50 mila euro

Fanpage.it | 23 ott 2025

L'aumento dell'inflazione degli ultimi anni ha ridotto drasticamente il potere d'acquisto dei contribuenti, facendo sì che il previsto taglio Irpef per i redditi lordi fino a 50 mila euro sia, in molti casi, quasi del tutto annullato dagli effetti del caro prezzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

