Com' è la situazione in Cisgiordania oggi nelle parole dell’attivista palestinese Mohammad Hureini
Mohammad Hureini è un ragazzo la cui vita è stata sconvolta negli ultimi anni. Invitato negli studi di Wired ci ha chiesto di non abbassare la guardia e continuare a fare pressione per la libertà del suo popolo. 🔗 Leggi su Wired.it
"Dopo due anni finalmente uno spiraglio. Ma non bisogna cedere al trionfalismo. La situazione in Cisgiordania e il ruolo dell’Anp sono nodi da non sottovalutare. Male che tra i prigionieri liberati non ci sia Barghouti" - facebook.com Vai su Facebook
Il Mondo alla Radio 16.15 circa Le forze israeliane hanno arrestato 15 palestinesi durante le incursioni di stamattina in Cisgiordania. Quale è la situazione nella West Bank? Ne parliano con una cooperante di @proterrasancta da Betlemme - X Vai su X