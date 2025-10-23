Come la politica green delle quote CO? ha fatto perdere la partita all' automotive europeo
Il sistema delle quote, nato per ridurre le emissioni, ha spinto i costruttori europei a comprare tempo anziché innovare. E a finanziare i giganti stranieri che ora dominano il mercato. Bruxelles parla di transizione, ma cammina zoppicando tra le macerie industriali del suo stesso continente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
