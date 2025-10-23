Come ha fatto Vicario a diventare il primo italiano a prendere un 10 in pagella in Champions League

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere del Tottenham ha salvato letteralmente il risultato con otto parate decisive, tutte su tiri provenienti dall'area di rigore. Vicario ha ottenuto uno straordinario 10 in pagella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Come ha fatto Vicario a diventare il primo italiano a prendere un 10 in pagella in Champions League - Una parata dietro l'altra che lo hanno fatto diventare un incubo per i calciatori della squadra ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ha Fatto Vicario Diventare