Come e perché si può guarire dal diabete di tipo 2 | i risultati di uno studio dell’Aoup
Pisa, 23 ottobre 2025 – Quali sono i meccanismi che portano alcune persone a ‘guarire’ dal diabete di tipo 2? A questa domanda risponde uno studio ideato a Pisa, coordinato dall’Unità operativa a direzione universitaria di Malattie metaboliche e diabetologia dell’Aoup (diretta da Giuseppe Penno), che è stato pubblicato sull’ultimo numero della rivista Science Advances. La ricerca ha identificato le caratteristiche che si associano al recupero della secrezione insulinica e i meccanismi molecolari coinvolti, studiando la funzione delle cellule che producono l’insulina. Il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comune di diabete (circa il 90% di tutti i casi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
