Come e perché si può guarire dal diabete di tipo 2 | i risultati di uno studio dell’Aoup

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 23 ottobre 2025 – Quali sono i meccanismi che portano alcune persone a ‘guarire’ dal diabete di tipo 2? A questa domanda risponde uno studio ideato a Pisa, coordinato dall’Unità operativa a direzione universitaria di Malattie metaboliche e diabetologia dellAoup (diretta da Giuseppe Penno), che è stato pubblicato sull’ultimo numero della rivista Science Advances. La ricerca ha identificato le caratteristiche che si associano al recupero della secrezione insulinica e i meccanismi molecolari coinvolti, studiando la funzione delle cellule che producono l’insulina. Il diabete mellito di tipo 2 è la forma più comune di diabete (circa il 90% di tutti i casi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

come e perch233 si pu242 guarire dal diabete di tipo 2 i risultati di uno studio dell8217aoup

© Lanazione.it - Come e perché si può “guarire” dal diabete di tipo 2: i risultati di uno studio dell’Aoup

Leggi anche questi approfondimenti

Congresso di epatologia/5. Un farmaco anti-diabete per guarire dal fegato ‘grasso’ - Remogliflozina, una molecola sperimentale della nuova classe degli SGLT2 inibitori dimostra di avere i numeri giusti per trattare efficacemente steatosi e steatoepatite non alcolica; a 12 settimane, ... Secondo quotidianosanita.it

Guarire dal diabete di tipo 2 con la dieta: uno studio inglese dimostra che è una ‘mission possible’ - Lo studio DiRECT dimostra che una riduzione di peso di oltre 15 Kg ottenuta in soggetti con diabete insorto da pochi anni, è in grado di ‘cancellare’ questa condizione, permettendo la sospensione dei ... Si legge su quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Pu242 Guarire Diabete