Come cambia la legge 104 Tutte le novità dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 la legge 104 cambierà volto. Entreranno in vigore le disposizioni della legge 1062025, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 25 luglio scorso, che amplia le garanzie per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti. Si tratta di una revisione che punta a rafforzare il diritto alla salute e alla continuità occupazionale, conciliando le necessità individuali con quelle delle imprese. Più ore retribuite per visite e terapie. Tra le novità principali c’è l’introduzione di 10 ore in più all’anno di permesso retribuito da utilizzare per visite mediche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

