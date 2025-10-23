Come cambia la legge 104 e cosa è la nuova legge 106

Tra le principali novità ci sono dieci ore in più di permessi retribuiti e la conferma di un congedo straordinario di due anni per i lavoratori malati o invalidi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cambia legge 104 cosaLegge 104, cambia tutto dal 2026: arrivano i nuovi permessi 106 e più tutele per i lavoratori - Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una vera e propria rivoluzione per chi beneficia dei permessi della Legge 104. Secondo euroconsumatori.eu

Permessi Legge 104, cosa cambia dal 2026: smart working e congedi più lunghi - Chi si trova a fare i conti con la disabilità, propria o di un familiare, sa che la Legge 104 è una piccola ancora di salvezza nel mare di burocrazia italiana. Da alphabetcity.it

cambia legge 104 cosaNovità per i caregiver nella Legge 104, cosa cambia tra permessi extra e più congedo - Dal nuovo anno novità per la legge 104: più permessi, congedi fino a 24 mesi e certificazione digitale per chi affronta malattie gravi ... Secondo virgilio.it

