Il russo Daniil Medvedev è stato eliminato negli ottavi di finale dell’ ATP 500 di Vienna: il numero 6 del seeding è stato battuto dal transalpino Corentin Moutet, che si è imposto per 7-6 (3) 6-4 ed ora attende nei quarti di finale il vincente del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Tomás Martín Etcheverry. Dunque a beneficiare dell’eliminazione del russo sarà, in caso di successo questa sera, il toscano, dato che il transalpino è inserito nella parte bassa del tabellone e dunque Lorenzo Musetti non troverà negli eventuali quarti di finale una testa di serie, mentre in semifinale incontrerebbe uno tra il neerlandese Tallon Griekspoor ed il teutonico Alexander Zverev, testa di serie numero 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner a Vienna con l’eliminazione di Medvedev. Scenario diverso anche per Musetti