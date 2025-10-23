Colpo al Louvre il video dei ladri che scappano dal museo
Un nuovo video mostra il momento della fuga di due dei ladri della banda che ha colpito al Louvre. Le immagini mostrano i due, travestiti da operai con gilet ad alta visibilità, usare un’autoscala per fuggire dal museo. Il valore del bottino, secondo gli esperti, potrebbe superare gli 88 milioni di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Furto al Louvre, la finestra del colpo diventa "attrazione" turistica #louvre #parigi #23ottobre - X Vai su X
Colpo grosso al Louvre, la caccia ai ladri continua - facebook.com Vai su Facebook
Il "colpo del secolo" al Louvre: i ladri in azione - Nelle immagini uno dei componenti con indosso una pettorina gialla è intento a scassinare una teca nella Galleria di ... Si legge su msn.com
Furto al Louvre: nuovo video mostra la fuga dei ladri con il montacarichi - Come se già non bastasse il clamore suscitato dal furto compiuto al museo del Louvre, con le polemiche per la realtiva facilità con cui i ladri sono riusciti ad introdursi nella galleria di Apollo ... Lo riporta tg.la7.it
Il video dell’incredibile furto al Louvre, un ladro in gilet giallo taglia la teca con i gioielli - La Tv francese ha diffuso un video girato da un turista con il cellulare. Come scrive msn.com