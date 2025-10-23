Colpo al clan Attanasio | la Dia di Catania sequestra beni per un milione ad un affiliato nel Siracusano

La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Catania, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso nei confronti di un soggetto ritenuto contiguo al noto clan mafioso “Attanasio” di Siracusa. Il Tribunale etneo ha disposto - su proposta congiunta del Procuratore distrettuale e del Direttore della DIA - il sequestro di beni riconducibili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

