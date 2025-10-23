Colpito da una pila di fusti in testa gravissimo operaio di 45 anni

Parmatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sul lavoro in mattinata a Parma, nella zona di Ravadese, in strada Traversante, presso un'azienda alimentare che si occupa di fabbricazione di prodotti e bevande. Per cause in corso d'accertamento, un operaio di 45 anni è rimasto ferito gravemente dopo che una pila di fusti gli è caduta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

