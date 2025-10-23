Colpito da pugno in faccia durante una sagra Mario muore a 39 anni dopo 2 settimane di agonia | lutto a Treviso

È morto Mario De Marchi, il 39 enne colpito al volto da un pugno durante la sagra di Sernaglia della Battaglia. Era ricoverato in ospedale da due settimane. Era intervenuto in una rissa in difesa del cugino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

