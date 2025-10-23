Colpito da proiettili mentre si trova in auto morto un ragazzo di 27 anni

È morto il ragazzo di 27 anni, di nazionalità egiziana che, lo scorso 11 maggio, era rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava alla guida della propria autovettura lungo la via Ostiense, in direzione Ostia, all'altezza di Vitinia. A esplodere i. 🔗 Leggi su Today.it

