Colpito da proiettili mentre si trova in auto morto un ragazzo di 27 anni

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto il ragazzo di 27 anni, di nazionalità egiziana che, lo scorso 11 maggio, era rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da diversi proiettili mentre si trovava alla guida della propria autovettura lungo la via Ostiense, in direzione Ostia, all'altezza di Vitinia. A esplodere i. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Viene scippata della borsetta mentre è seduta su una panchina in piazza, Giovanna Trovò ha un malore e muore a 79 anni - Va a fare una passeggiata in centro, si siede su una panchina, viene distratta e derubata della borsetta, muore poco dopo per un arresto cardiaco. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colpito Proiettili Mentre Trova