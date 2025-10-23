Colori e sapori d' autunno a Monselice

Padovaoggi.it | 23 ott 2025

Sabato 25 ottobre e domenica 26 ottobre 2025 torna con la 23? edizione "Colori e sapori d'autunno".DettagliTorna la 23? edizione di "Colori e sapori d'autunno": profumi, gusti e atmosfere del territorio. Una kermesse di proposte commerciali e culturali, di opportunità e occasioni di divertimento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

