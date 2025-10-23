Colonie di Villa Marina Roma chiama Pesaro | Abbiamo bisogno di una buona parola
"Domani mattina chiamo la Soprintendenza e chiederò anche dello stato dell’arte per le colonie di Villa Marina", dice il sindaco Andrea Biancani. E perché lei e non direttamente l’Inps da Roma visto che la proprietà è del fondo patrimoniale dell’ente della previdenza? "Perché mi hanno fatto sapere da Roma ieri che non possono andare al bando per mettere le colonie all’asta in quanto manca un documento proprio della Soprintendenza e cioè quello che certifica che lo Stato non esercita il diritto di proprietà". Ma c’è chi vuole l’immobile visto che è vincolato? "Da quello che risulta a me – continua il sindaco – ci sono tre fondi di investimento fra l’altro ben intenzionati che sono interessati ad entrare in possesso delle colonie, ma per farci cosa esattamente non lo so. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
"CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA RETTA DI FREQUENZA ALLE COLONIE ESTIVE 2025" Presentazione della domanda entro il 31 ottobre 2025 presso l'Ufficio personale/segreteria del Comune di Calliano o inviando una mail a calliano@com - facebook.com Vai su Facebook
Colonie di Villa Marina. Roma chiama Pesaro : "Abbiamo bisogno di una buona parola" - Biancani sollecitato dall’Inps perché l’edificio non può andare all’asta: manca un documento della Soprintendenza. ilrestodelcarlino.it scrive
Pesaro, Villa Marina eterno rebus: le colonie vanno di nuovo all’asta. Prezzo più che dimezzato - A prezzi sempre più stracciati: la valutazione è di 3,6 milioni di euro. Scrive ilrestodelcarlino.it
Marina e Pier Silvio Berlusconi mettono in vendita «Villa Grande» a Roma. Prezzo base: 17 milioni di euro - 775 mq, immersa in uno degli angoli più suggestivi della capitale, a pochi passi dall'Appia Antica, e un ... Riporta milanofinanza.it