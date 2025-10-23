"Domani mattina chiamo la Soprintendenza e chiederò anche dello stato dell’arte per le colonie di Villa Marina", dice il sindaco Andrea Biancani. E perché lei e non direttamente l’Inps da Roma visto che la proprietà è del fondo patrimoniale dell’ente della previdenza? "Perché mi hanno fatto sapere da Roma ieri che non possono andare al bando per mettere le colonie all’asta in quanto manca un documento proprio della Soprintendenza e cioè quello che certifica che lo Stato non esercita il diritto di proprietà". Ma c’è chi vuole l’immobile visto che è vincolato? "Da quello che risulta a me – continua il sindaco – ci sono tre fondi di investimento fra l’altro ben intenzionati che sono interessati ad entrare in possesso delle colonie, ma per farci cosa esattamente non lo so. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Colonie di Villa Marina. Roma chiama Pesaro : "Abbiamo bisogno di una buona parola"