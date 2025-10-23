Collegno accoltellato a morte in strada da un uomo incappucciato Killer in fuga
Torino, 23 ottobre 2025 - Omicidio nella notte a Collegno, Torino. Un uomo di 39 è stato accoltellato a morte verso l'1.30, in via Sabotino, all'angolo di corso Francia. Il killer, incappucciato, si è accanito più volte con un'arma da taglio sulla vittima, che è morta in strada. Lo sconosciuto poi è fuggito, mentre un passante dava l'allarme. I carabinieri di Rivoli hanno effettuato i rilievi e stanno cercando l'assassino in fuga. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
