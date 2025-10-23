Collegno 39enne ucciso a coltellate | si cerca l’aggressore
Nella quiete interrotta dal traffico notturno di corso Francia, una vita si è spenta in pochi istanti. Un uomo di 39 anni è stato colpito in strada a Collegno con un’arma da taglio; l’aggressore, incappucciato, è scappato. Una passante ha chiamato il 112, il 118 ha tentato invano: la città si è risvegliata smarrita. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ucciso a coltellate a Collegno: è Marco Veronese il 39enne colpito da 13 fendenti. Killer in fuga - L’uomo, titolare di una ditta, è stato trovato agonizzante in strada dopo le urla udite nella notte. Secondo giornalelavoce.it