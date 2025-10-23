Colle | operazione sicurezza Potenziamento telecamere e aumento forze dell’ordine

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza al centro del dibattito cittadino: se ne discute anche in consiglio comunale. Il tema della sicurezza, sempre più sentito dai cittadini di Colle, è arrivato al centro del dibattito politico cittadino, approdando direttamente in Consiglio comunale. Il consigliere Domenico Ponticelli, capogruppo di ‘Colle per Vannetti Sindaco’ con un’interrogazione rivolta al sindaco Piero Pii, ha portato l’attenzione sui frequenti episodi di vandalismo che si verificano da anni nei pressi dei parcheggi della Fabbrichina e di via Bilenchi. Il sindaco Piero Pii ha risposto nell’aula Sassoli illustrando le azioni in corso e quelle future che l’amministrazione intende mettere in campo per fronteggiare la situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: operazione sicurezza. Potenziamento telecamere e aumento forze dell’ordine

