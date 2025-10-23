Colle | l' Onu è sotto attacco va difeso

12.34 "L'Onu ha indiscutibilmente contribuito a plasmare un ordine internazionale elaborando valori condivisi: pace, sicurezza e cooperazione internazionale, affermando la prevalenza del principio della coesistenza pacifica". Così alla "Voce di New York". "Quel sistema -aggiunge Mattarellaresta oggi più che mai valido, proprio di fronte ai disastri che la sua inosservanza procura, e va difeso, proprio perché si trova sotto attacco". Un seggio permanente per l'Europa resta un obiettivo ambizioso, seppure lontano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

