Codacons | presentate in data odierna due istanze di negoziazione al comune di Rofrano

Il Codacons chiede di restituire somme già fatturate e non dovute relative alla TARI e ai servizi idrici. Il CODACONS PER DUE SUOI ASSOCIATI residenti nel Comune di Rofrano chiede che vengano disposte le dovute ripetizioni degli indebiti in materia di fatturazione relativa alla TARI dal 2020 al 2024 e relativa ai servizi idrici per lo stesso periodo. Il presidente del Codacons Campania l’Avv. Matteo Marchetti dichiara “ abbiamo chiesto al comune di Rofrano, sulla base della documentazione in nostro possesso, la restituzione di somme legate sia alla fatturazione Tari sia alla fatturazione dell’acqua per conto di due cittadini ivi residenti che hanno versato nelle casse comunali somme superiori al dovuto, nella malaugurata ipotesi in cui non si dovesse raggiungere un accordo si adirà l’Autorità Giudiziaria competente ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it