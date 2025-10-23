Coco Novartis | in cancro seno localizzato centrale sinergia con interlocutori

Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "Il nostro obiettivo principale è quello di poter sinergizzare con tutti gli interlocutori principali, come le associazioni pazienti, i clinici e le istituzioni, per fare in modo che il tumore diventi sempre di più una sfida accessibile a tutti". Lo ha detto Paola Coco, Medical affairs head di Novartis Italia, all'evento 'Avrò cura di me. Una nuova vita dopo un tumore al seno' di Donna Moderna, realizzato con il contributo non condizionante di Novartis, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Tra le iniziative della farmaceutica per l'Ottobre rosa, anche l'evoluzione della sua campagna #PronteAPrevenire, promossa in collaborazione con Andos nazionale, Europa Donna Italia, IncontraDonna e Salute Donna Odv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

