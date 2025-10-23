Cocaina dall' Ecuador ad Agrigento ma arrivano i carabinieri | così Cosa nostra ha perso un carico da 2 milioni

Oltre sessanta chili di cocaina purissima, appena arrivata dall'Ecuador, occultata in mezzo a decine di scatole di banane nel deposito di una società che opera nel settore dell'ortofrutta. Ad avvisare i carabinieri del ritrovamento di alcuni pacchi sospetti, in mezzo alla merce, era stato lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

