Coca-Cola diventa Official Soft Drink Partner del Milan | il comunicato ufficiale
AC Milan e Coca-Cola, la partnership: due icone unite per celebrare calcio, musica e lifestyle. L'azienda diventa Official Soft Drink Partner. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sidel ha fornito all'imbottigliatore di Coca-Cola in Sicilia, Sibeg, una linea completa per la gestione asettica delle bottiglie in PET https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=34705 - facebook.com Vai su Facebook
Sidel ha fornito all'imbottigliatore di Coca-Cola in Sicilia, Sibeg, una linea completa per la gestione asettica delle bottiglie in PET https://polimerica.it/articolo.asp?id=34705… - X Vai su X
AC Milan e Coca-Cola annunciano l'inizio di una nuova partnership: il comunicato - Il Milan, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato una nuova partnership con Coca Cola. Lo riporta milannews.it
Coca-Cola Hbc Italia, Verona diventa hub produttivo per le Olimpiadi - sarà l’hub produttivo per il rifornimento di bevande destinato ai principali luoghi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: villaggi ... Da ilsole24ore.com