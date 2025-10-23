Clizia Incorvaia sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio | Sono stata male ho perso tantissimi lavori

Era il 2019 quando l'intervista con cui Francesco Sarcina raccontò il tradimento dell'allora moglie Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio creò un notevole clamore. "Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque", raccontò al Corriere della. 🔗 Leggi su Today.it