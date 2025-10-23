Si è svolto martedì un incontro tra la direzione aziendale di Clay Paky, le organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom Cgil, insieme alla RSU, che ha avuto ad oggetto, oltre alla gestione del Contratto di Solidarietà, le strategie e gli sviluppi industriali a seguito dell’acquisizione da parte del gruppo cinese di EK. L’azienda ha annunciato l’intenzione di voler riorganizzare l’area di Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di trasformare Clay Paky in un centro di innovazione, ma con il trasferimento dell’intera fase di sviluppo prodotto negli stabilimenti cinesi del gruppo. Per quanto riguarda l’area produttiva, la Direzione ha dichiarato che, una volta esauriti i volumi richiesti per i prodotti fatti a Seriate (al momento ci sono ordini e commesse fino a fine anno), non verranno assegnati nuovi progetti e nuovi prodotti al sito, destinando la futura produzione agli stabilimenti cinesi, con evidenti ricadute occupazioni nell’imminente futuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Clay Paky, sindacati preoccupati per la riorganizzazione: "Rischio desertificazione industriale e occupazionale"