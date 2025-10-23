A l via oggi la 23esima edizione del Festival della Scienza di Genova, grande evento di diffusione della cultura scientifica. Durerà fino al 2 novembre e ospiterà qualcosa come 250 eventi in 35 location, con 300 ospiti e circa 25mila studenti attesi. Si parlerà di temi importanti, dalle tecnologie quantistiche alle neuroscienze, dall’intelligenza artificiale alla robotica, e poi sostenibilità ambientale, e il rapporto tra scienza, arte e società. Ma tra i tanti argomenti degni di attenzione, c’è anche lui: Rubik’s, l’originale cubo di Rubik, accompagnato da Carolina Guidetti, l’influencer diventata tale grazie a lui. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Classe 1999, è una speedcuper, ovvero una campionessa nella risoluzione lampo del rompicapo. Al Festival della Scienza di Genova regalerà i suoi trucchi per (quanto meno) ultimare l'impresa